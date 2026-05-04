Viene Nueva Ola de Calor en CDMX con Alto Índice de Radiación Para Estos Días

A partir del martes 5 de mayo y hasta el viernes 8, la Ciudad de México enfrentará una nueva ola de calor con temperaturas máximas de entre 29 y 32 °C en la mayor parte de la capital, según un aviso especial emitido este lunes por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El fenómeno llegará acompañado de cielo parcialmente nublado, un elevado índice de radiación ultravioleta y lluvias aisladas por las tardes —condiciones que, aunque pueden generar la sensación de alivio, no reducen los riesgos asociados a la exposición solar.

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No es la primera vez en semanas que la capital enfrenta este tipo de fenómeno: a finales de abril, las autoridades ya habían emitido alerta amarilla en casi todas las alcaldías por altas temperaturas, lo que convierte esta nueva onda en una continuación de un patrón que ha marcado las últimas semanas del mes.

Lo que hay que hacer —y evitar— estos cuatro días de calor

La SGIRPC emitió una serie de recomendaciones concretas para reducir los riesgos durante la onda de calor:

Permanecer en lugares frescos y ventilados, limitando la exposición directa al sol Aplicar bloqueador solar y usar ropa ligera de colores claros, sombrero o gorra y gafas Mantenerse hidratado con abundantes líquidos Evitar comer en la vía pública, pues el calor acelera la descomposición de los alimentos Prestar atención especial a bebés, adultos mayores y mascotas

Las autoridades subrayaron que infantes, adultos mayores y animales de compañía son los grupos con mayor vulnerabilidad ante estos episodios y requieren cuidados adicionales durante los próximos días.

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CT