Vacunación Contra Sarampión Gratis: Bellas Artes, Nuevo Punto en CDMX

Autoridades de Salud han intensificado la vacunación ante el brote de sarampión en México, que ha provocado 28 defunciones, entre el 2025 y 2026. En la Ciudad de México (CDMX), Bellas Artes se ha convertido en un nuevo punto de aplicación de las dosis para inmunizar contra el virus.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que durante la tercera jornada nocturna de vacunación contra el sarampión, realizada en la Central de Abasto en Iztapalapa, se aplicaron cerca de 2 mil dosis. Con ello, se rebasó la cantidad de vacunas aplicadas en las primeras dos noches que fue de mil 900 dosis.

La vacunación contra el sarampión, en la Central de Abasto, está dirigida principalmente a transportistas que recorren diversos puntos del país, también acuden clientes, habitantes de la alcaldía Iztapalapa y otros estados.

Video: Sarampión en México: Se Disparan los Casos en Jalisco

Bellas Artes, nuevo punto de vacunación en la CDMX

Como ya te mencionamos, se ha intensificado la vacunación contra el sarampión en la CDMX, por lo que Bellas Artes es un nuevo punto al que puedes acudir a partir de hoy, 11 de febrero de 2026, en un horario:

De las 9:00 a las 14:00 horas o hasta que se terminen las dosis.

También puedes acudir a los Centro de Salud y puntos semifijos instalados en las 16 alcaldías, así como algúnas estaciones del Metro.

Personas hacen fila para la aplicación de la vacuna contra el sarampión en un módulo instalado en la explanada del Palacio de Bellas Artes.



Personas hacen fila para la aplicación de la vacuna contra el sarampión en un módulo instalado en la explanada del Palacio de Bellas Artes.

Cabe destacar que, hasta el momento, no se han aplicado medidas adicionales, como el uso de cubrebocas en escuelas capitalinas, sin embargo, autoridades evaluarán la situación epidemiológica para determinar si es necesarias aplicarlas.

Edades de vacunación contra sarampión:

Niñas y niños de 6 meses: Una dosis cero.

Niñas y niños de 12 a 18 meses: Completar su esquema 1ra y 2da dosis.

Personas de 10 a 49 años, una dosis de refuerzo.

Personas de 50 años y más, no aplica.

Mujeres embarazadas no se pueden vacunar.



Con información de N+

