Nuevo Socavón en Iztapalapa Hoy: Camión de Refrescos Cae en Enorme Agujero en Col. Xalpa

Este jueves, 19 de marzo de 2026, se abrió un nuevo socavón en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, el socavón se abrió en el momento en que un camión repartidor de refrescos iba pasando sobre Ocote y cerrada de Ocoto, colonia Xalpa en dicha alcaldía.

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Por fortuna no hubo personas lesionadas. La carga de refrescos fue traspaleada a otra unidad.

Hay cierres a la circulación en la zona, debido a los trabajos de equipos de emergencia y bomberos que tratan de sacar la unidad del enorme agujero.

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Con información de N+.

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