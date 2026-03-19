¿Qué Pasó en Calzada de Tlalpan Hoy? Tráiler Choca contra Muro de Contención del Tren Ligero
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El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México informa cómo está el servicio en el Tren Ligero, luego de impacto de un tráiler
El servicio del Tren Ligero fue suspendido hoy, 19 de marzo de 2026, por el choque de un tráiler en Calzada de Tlalpan, dirección sur, lo que afecta a cientos de usuarios
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La mañana de hoy, 19 de marzo de 2026, un tráiler chocó contra el muro de contención del Tren Ligero, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), lo que ocasionó que se detuviera el servicio en ese sistema de transporte.
Los hechos ocurrieron sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Tlalmanalco, al sur de la capital mexicana, hasta donde se trasladaron los distintos servicios de emergencia.
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Servicio detenido en Tren Ligero
En redes sociales, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México reportó el servicio detenido en el Tren Ligero, luego del impacto del tráiler en Tlalpan.
El accidente, indicó, ocasionó un corte en la catenaria en Estadio Azteca. “Personal de STE labora en el lugar para restablecer el servicio. Contamos con servicio de apoyo de la RTP desde Tasqueña hasta Xochimilco en ambos sentidos” agregó.
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Con información de N+,
spb