¿Qué Pasó en Calzada de Tlalpan Hoy? Tráiler Choca contra Muro de Contención del Tren Ligero

La mañana de hoy, 19 de marzo de 2026, un tráiler chocó contra el muro de contención del Tren Ligero, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), lo que ocasionó que se detuviera el servicio en ese sistema de transporte.

Los hechos ocurrieron sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Tlalmanalco, al sur de la capital mexicana, hasta donde se trasladaron los distintos servicios de emergencia.

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Video: Tráiler Choca con Muro de Contención del Tren Ligero en Tlalpan

Servicio detenido en Tren Ligero

En redes sociales, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México reportó el servicio detenido en el Tren Ligero, luego del impacto del tráiler en Tlalpan.

El accidente, indicó, ocasionó un corte en la catenaria en Estadio Azteca. “Personal de STE labora en el lugar para restablecer el servicio. Contamos con servicio de apoyo de la RTP desde Tasqueña hasta Xochimilco en ambos sentidos” agregó.

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Con información de N+,

spb