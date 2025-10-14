Nuevos Detalles por Asesinato del Abogado David Cohen: Revelan que Detenido No Actuó Solo

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) revelaron hoy 14 de octubre de 2025 nuevos detalles en torno al homicidio del abogado David Cohen Sacal y señalaron que el asesino no actuó solo.

El 13 de octubre de 2025 el abogado David Cohen fue atacado a balazos afuera de la Ciudad Judicial en la CDMX.

Luego del ataque, policías repelieron la agresión y detuvieron a Héctor 'N', como presunto responsable del homicidio.

La madrugada de este martes, se confirmó la muerte del abogado mientras recibía atención médica

Detenido no actuó solo en homicidio del abogado David Cohen

La Fiscalía de la CDMX reveló que se siguen varias líneas de investigaciones por el homicidio del abogado David Cohen, sin embargo, se sabe que el detenido no actúo solo.

En conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde Luján informó que se siguen varias líneas de investigación y lamentó el “cobarde homicidio” del abogado, asimismo envió condolencias a la familia de la víctima.

Tenemos diversas lineas de investigación, sabemos que participaron dos personas en este homicidio a bordo de una motocicleta.

Aseguró que se realiza una investigación profunda “no solo de la responsabilidad material sino también intelectual de este homicidio”.

Recordó que se logró la detención del responsable material del homcidio el día de ayer, “inmediatamente después de que se cometió”.

Dijo que es muy importante que la investigación permanezca en sigilo para no comprometer los resultados.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, se solidarizó con la familia del abogado Cohen, y aseguró que continuarán las investigaciones del caso para dar con el otro implicado y en su momento se investigará cuáles fueron las razones del homicidio.

