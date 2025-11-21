Obras en la Estación Oceanía del Metro CDMX Mañana: ¿Se Afectará Servicio en la Línea B?

Mañana 22 de noviembre de 2025, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) realizará obras en el viaducto elevado que comunica a la estación Oceanía de la Línea B, con Oceanía de la Línea 5, por lo que aquí te informamos si habrá afectaciones en el servicio.

En un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro detalló que el personal llevará a cabo el reposicionamiento de una trabe de la vía de enlace:

La trabe mide 24 metros de longitud y tiene un peso aproximado de 110 toneladas.

Se ubica al cruce de Circuito Interior y avenida Oceanía.

Para reinstalarla en su posición original se utilizarán dos grúas de alto tonelaje, que se colocarán sobre Circuito Interior.

que se colocarán sobre En días subsecuentes, se realizarán trabajos para restituir las condiciones geométricas de la vía.

¿Habrá afectaciones en el servicio?

El Metro CDMX informó que las obras se llevarán a cabo al término del servicio del sábado 22 y durante las primeras horas del domingo 23 de noviembre.

Aclaró que la vía de enlace es utilizada únicamente para el paso de trenes en vacío que son enviados a talleres de mantenimiento, por lo que no existe riesgo ni afectación en el servicio a usuarios.

Esta actividad forma parte de los trabajos para la rehabilitación y mantenimiento de vías del tramo elevado de la Línea B y no implica afectación al servicio.

Agregó que la Línea B, al igual que resto de la red, iniciará servicio el domingo 23 a partir de las 7:00 horas.

Cortes a la circulación

Sin embargo, dio a conocer que, en coordinación con policías de Tránsito de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), se realizará el corte a la circulación sobre Circuito Interior hacia el norte, a partir de las 23:00 horas del sábado 22 de noviembre y hasta las 6:00 horas del domingo 23

Ante ello, informó lo siguiente a los automovilistas:

Los carriles centrales del Circuito Interior, con dirección a La Raza, cerrarán a la altura de la Terminal 1 del AICM. Seguir las indicaciones de los oficiales de Tránsito e incorporarse a los carriles laterales. Continuar hacia La Raza, tomar la avenida 608 y retornar en el distribuidor vial ubicado a la altura del Metro Deportivo Oceanía. Tomar de nuevo los carriles laterales para reincorporarse al Circuito Interior. Adicionalmente, como alternativas viales para evitar la zona de trabajos, se recomienda utilizar el Eje 3 Norte, la avenida 602, el Anillo Periférico, la calzada Ignacio Zaragoza y el Eje 3 Oriente.

Con información de N+.

