Otra Vez Reportan Presencia de Militares en la UNAM; Esto Es lo Que Sabemos

Hace unos días, a través de redes sociales se difundió un hecho que alertó a los integrantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): la presencia de militares en Ciudad Universitaria.

El lunes pasado, un convoy del Ejército mexicano entró al circuito en CU. De acuerdo con la UNAM, se trató de una equivocación por parte del conductor del camión militar.

Tras el error, elementos de Vigilancia UNAM indicaron a los militares cómo salir del campus universitario y seguir su recorrido. A través de un comunicado, se informó que el vehículo solo estuvo seis minutos en CU.

Sin embargo, este miércoles nuevamente se vio a personal de la DEFENSA dentro de Ciudad Universitaria, lo que volvió a causar escozor entre la comunidad de esta casa de estudios.

¿Por qué había militares en CU?

A través de un comunicado, la Dirección de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM explicó la razón por la que se observó un vehículo militar dentro de CU.

A decir de la institución, este 8 de octubre, a las 19:50 horas, militares llegaron a las instalaciones de esta facultad.

(...) personal de la SEDENA trasladó un caballo para ser atendido de urgencia en el Hospital de Equinos de la Facultadde Medicina Veterinaria y Zootecnia, ubicado en el campus de Ciudad Universitaria

Agregó que el vehículo militar circuló por el circuito escolar hasta el hospital, "donde el animal fue descargado para recibir atención".

Los efectivos se retiraron del campus universitario, agregó la facultad, a las 20:05 horas, es decir, 15 minutos después de haber ingresado a la UNAM.

