Paro Nacional Agropecuario: Puntos Afectados por Mega Bloqueo de Agricultores Hoy en CDMX

Hoy, 14 de octubre de 2025, la Ciudad de México (CDMX) tendrá afectaciones viales en diferentes zonas por el mega bloqueo de agricultores. En N+ te decimos en qué calles, para que no se te haga tarde y revises rutas alternas.

La Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social marchará para exigir la atención de demandas relacionadas con la defensa del campo mexicano.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los bloqueos se concentrarán a partir de las 9:00 de la mañana, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), ubicada en la calle Municipio Libre número 377, en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

¿Por qué protestan los campesinos?

Se dirigirán a la Secretaría de Economía (SE), cuya dirección es calle Pachuca número 189, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Donde también exigirán una reforma al artículo 27 constitucional, en contra de la ratificación del Tratado de Libre Comercio, el reconocimiento de la propiedad social y de la clase campesina como sujetos de derecho público, además de la garantía de un precio justo de 7,200 pesos por tonelada de maíz. También piden la creación de un Plan de Soberanía Alimentaria que priorice la producción nacional sin transgénicos.

Entre las agrupaciones que apoyan la protesta están:

Central de Organizaciones Campesinas y Populares.

El Consejo Nacional de Sociedades de Unidades con Campesinos y Colonos.

Cabe señalar que las autoridades capitalinas no descartan que los manifestantes se trasladen al Zócalo de la CDMX y tomen casetas de acceso a la capital.

