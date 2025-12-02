Plantón de Trabajadores del Poder Judicial: ¿A Qué Hora Comienza la Concentración en CDMX?

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizarán un plantón indefinido este 3 de diciembre de 2025, en N+ te indicamos a qué hora comienza la concentración en la Ciudad de México (CDMX).

El plantón agrupará a trabajadores activos, sindicatos, asociaciones de personas juzgadoras, colectivos ciudadanos y personal cesado luego de la Reforma Judicial, quienes señalan como eje de su demanda el cumplimiento de disposiciones relacionadas con prestaciones laborales.

¿A qué hora comienza el plantón indefinido de trabajadores del Poder Judicial?

De acuerdo con su convocatoria, compartida por medio de redes sociales, el plantón indefinido será frente a la sede del Órgano de Administración Judicial (OAJ), la concentración comenzará a las 6:00 horas en el edificio, el cual está ubicado en Avenida Revolución 1508, colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Entre los puntos que exigirán durante la concentración se encuentran:

Cumplimiento de indemnizaciones previstas en el artículo transitorio de la Reforma Judicial.

Pago inmediato de pensiones complementarias a personas jubiladas.

Garantías para evitar afectaciones a derechos laborales del personal del Poder Judicial.

El Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial, uno de los grupos que impulsa la movilización, señaló que el plantón busca visibilizar lo que consideran incumplimientos en obligaciones derivadas de la normativa vigente.

