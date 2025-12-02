¿A Qué Hora Inicia la Protesta de Controladores Aéreos en CDMX?

Los controladores aéreos tienen contemplado llevar a cabo una protesta en la Ciudad de México (CDMX) el próximo miércoles 3 de diciembre de 2025. En N+ te compartimos a qué hora inicia y cuáles serán los posibles puntos afectados, según el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA).

En entrevista para N+, José Alfredo Covarrubias, quien es secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, señaló que la protesta de controladores aéreos comenzará a partir de las 9:00 de la mañana con una concentración en el Sindicato.

Alfredo Covarrubias hizo énfasis en que la protesta del SINACTA no tiene tintes políticos, sino que busca garantizar operaciones seguras, eficientes y sostenibles en la aviación mexicana. Mientras esperan respuesta oficial, los trabajadores seguirán desempeñando sus funciones, pero mantendrán la protesta como medida para exigir mejorar sus condiciones laborales y operativas.

En breve más información.

FBPT