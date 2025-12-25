Pasan 73 Conductores la Navidad en ‘El Torito’ por Incumplir el Programa Conduce sin Alcohol
Los conductores fueron detenidos durante la Nochebuena y las primeras horas de Navidad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 72 vehículos fueron llevados a depósitos vehiculares
Un total de 73 personas fueron detenidas durante la Nochebuena y las primeras horas de Navidad, y remitidas al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como ‘El Torito’, por incumplir el Programa Conduce sin Alcohol.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 72 vehículos fueron llevados a depósitos vehiculares.
Arresto inconmutable
El incumplimiento del programa Conduce sin Alcohol se sanciona con arresto inconmutable de 20 a 36 horas.
El año pasado, 61 personas pasaron la Nochebuena en 'El Torito'.
La Policía también informó que, durante las Jornadas Decembrinas del Programa Conduce sin Alcohol, del 12 al 24 de diciembre, se realizaron 236 mil 442 pruebas conocidas como AlcoStop, de ambiente al interior de los vehículos, y 2 mil 759 pruebas de alcoholemia de aire aspirado a conductores.
En total, 850 automovilistas no superaron el límite permitido y fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas; además, 839 vehículos fueron enviados a diversos depósitos vehiculares.
Con información de Arturo Sierra
