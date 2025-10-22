¿A Qué Hora es el Paseo Nocturno de Día de Muertos 2025? Habrá Concurso de Disfraces

Para celebrar el Día de Muertos de una manera única y sustentable, la Secretaría de Movilidad vuelve a organizar el Paseo Nocturno “Muévete en Bici” con temática de esta tradición mexicana en el que además habrá concurso de disfraces.

La cita será el sábado 25 de octubre en el Ángel de la Independencia. donde el jurado premiará la originalidad y el diseño de los disfraces, especialmente si incorpora la bicicleta como parte del concepto y utiliza materiales reciclados.

Los participantes competirán por premios y además a los ganadores también les darán artículos conmemorativos de los Países Bajos. Te decimos a qué hora es la cita y algunas recomendaciones para que lo disfrutes al máximo.

¿Cuándo y dónde es el Paseo Nocturno Día de Muertos “Muévete en Bici”?

Como parte del próximo Paseo Nocturno “Muévete en Bici” el sábado 25 de octubre, la SEMOVI invita a participar en el décimo tercer concurso de disfraces “Día de Muertos”.

La cita es en los alrededores de la Columna del Ángel de la Independencia ubicada en Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc de Ciudad de México.

Los horarios de inscripción para participar en el concurso de disfraces del Paseo Nocturno de Día de Muertos inician a las 19:00 y terminan a las 20:30. Mientras que la premiación será a las 22:00 horas de este sábado 25 de octubre de 2025.

Recomendaciones y lo que debes de saber para el Paseo Nocturno de Día de Muertos

Aunque no debes ir disfrazado para disfrutar del Paseo Nocturno de Día de Muertos, sí se recomienda ir vestido para la ocasión.

Si quieres participar en el concurso, se recomienda llegar un poco antes de la hora que las autoridades citaron, para que alcances la inscripción. Y es que el cupo está limitado a 25 personas. Además, para promover la transparencia, los ganadores de las últimas dos ediciones no podrán participar.

Recuerda que los disfraces deben ser originales y representativos del Día de Muertos. Los puntos extra se otorgan por incluir la bicicleta y usar materiales reciclados.

Los tres primeros lugares recibirán bicicletas R26, R24 y R20. También habrá artículos especiales de los Países Bajos para los ganadores.

Para más información sobre el concurso de disfraces durante el Paseo Nocturno Día de Muertos, consulta las bases completas en el siguiente enlace aquí.

