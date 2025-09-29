Las lluvias que azotaron la Ciudad de México (CDMX) este fin de semana ocasionaron afectaciones en varias alcaldías, donde no solo se reportaron encharcamientos e inundaciones, sino también enormes socavones en los que incluso cayeron unidades oficiales.

En la alcaldía Iztapalapa se abrió un enorme agujero en el que cayó una patrulla, mientras que en Iztacalco, una pipa del Cuerpo de Bomberos quedó afectada por otro socavón.

Cae patrulla en socavón en Iztapalapa

La mañana de hoy, una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina cayó en un socavón en la avenida Telecomunicaciones, colonia Ejército Constitucionalista, en la alcaldía Iztapalapa.

Al sitio se trasladaron los elementos de emergencia para poder sacar la patrulla del agujero, de aproximadamente dos metros de largo y hasta tres de profundidad.

Los agentes de la Policía de Tránsito además cerraron la vialidad para evitar mayores afectaciones en la zona, en espera del arribo del personal para la reparación del pavimiento.

En tanto, el fin de semana una pipa del Cuerpo de Bomberos cayó en un socavón en la colonia Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco, y una grúa tuvo que acudir al sitio para retirar la unidad.

Iztapalapa, entre las alcaldías más afectadas por lluvia

Este fin de semana se registraron unas de las lluvias más intensas en lo que va de la temporada, e Iztapalapa fue de las alcaldías más afectadas, donde incluso se activó al alerta púrpura, la de mayor riesgo.

El Gobierno de la Ciudad de México destacó que la lluvia de la noche del sábado rompió todos los pronósticos; la precipitación máxima se dio en Iztapalapa:

En la estación de Rebombeo-La Quebradora con 90.75 milímetros

Lomas de Zaragoza con 76.4 milímetros

Ejército de Oriente con 73.75 milímetros

Cárcel de Mujeres con 60.5 milímetros

Además, en Venustiano Carranza, la que registró el mayor nivel fue la estación Churubusco Lago con 69 milímetros.

Las autoridades reportaron que esta lluvia fue de aproximadamente 30 millones de metros cúbicos, lo equivalente a más de 12 mil albercas olímpicas.

Con información de N+.

