Fuertes Lluvias en CDMX: ¿A Qué Hora se Espera Tormenta con Granizo Hoy 29 de Septiembre 2025?

Las lluvias continúan en Ciudad de México; este lunes, amaneció lloviendo en gran parte de la CDMX y de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), seguirán las precipitaciones en la capital del país; aquí te decimos a qué hora puede haber tormenta con granizo hoy, 29 de septiembre de 2025.

En N+, te hemos informado sobre los estragos que causaron las fuertes lluvias del fin de semana en CDMX y Estado de México, donde varias colonias de la alcaldía Iztapalapa y del municipio de Nezahualcóyotl, respectivamente, siguen inundadas este lunes.

Varios habitantes de la colonia Vicente Villada, en Nezahualcóyotl, Estado de México, están atrapados en las azoteas de sus casas, entre ellos niños y bebés, en espera de ayuda de las autoridades.

En algunas zonas inundadas de Nezahualcóyotl, el agua tomó un color rosa, después de varios días de acumulación, por las tormentas del fin de semana.

Clima CDMX hoy

Pese a que el pronóstico para hoy es por clima cálido, se mantiene la lluvia en varias zonas de la Ciudad de México, por lo que te recomendamos tomar precauciones, al conducir y trasladarte por calles de CDMX.

De acuerdo con el SMN, la lluvia se intensificará por la tarde, con posibilidad de granizo y descargas eléctricas.

Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicó que se podría registrar tormenta con granizo a partir de las 17:00 horas de hoy y hasta las 23:00 horas.

#PronósticoDelTiempo



¡Excelente lunes! Hoy tendremos ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México.



Se pronostican lluvias fuertes puntuales 🌧️, actividad eléctrica ⛈️ y posible caída de granizo ☔.



Toma tus precauciones. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/g0YGgUk3Vl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 29, 2025

Información en desarrollo…

