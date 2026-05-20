Momento de Conflicto en Marcha de Hoy 20 de Mayo 2026: Campesinos se Enfrentan con Policías

La mañana de hoy, 20 de mayo de 2026, se registró un conflicto en la mega marcha de la Ciudad de México (CDMX), debido a una protesta entre campesinos y policías.

El conflicto comenzó cuando integrantes de la protesta intentaron descargar tractores y otras unidades pesadas de plataformas de carga para continuar su marcha hacia el centro de la capital.

Los enfrentamientos se dieron entre Reforma y Eje 6 Sur.

Considera que puedes consultar qué pasa en la mega marcha a lo largo de este día en Liveblog de N+: Mega Marcha Hoy En Vivo: Últimas Noticias de Bloqueos por Paro de Transportistas en CDMX.

#ÚltimaHora | Elementos de la SSC se enfrentan a empujones con campesinos y transportistas luego de intentar encapsularlos y detener su paso en la megamarcha. #LasNoticiasDeFORO con @_fernandanews | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/v2lDyG8hqC — N+ FORO (@nmasforo) May 20, 2026

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