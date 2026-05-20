Inicio Ciudad de México Momento de Conflicto en Marcha de Hoy 20 de Mayo 2026: Campesinos se Enfrentan con Policías

Momento de Conflicto en Marcha de Hoy 20 de Mayo 2026: Campesinos se Enfrentan con Policías

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Este miércoles, hay afectaciones en principales vialidades de la CDMX; se registraron enfrentamientos de policías y campesinos en estas calles

Elementos de la SSC se enfrentan a empujones con campesinos y transportistas luego de intentar encapsularlos y detener su paso en la mega marcha de hoy 20 de mayo en Ciudad de México

Elementos de la SSC se enfrentan a empujones con campesinos y transportistas luego de intentar encapsularlos y detener su paso en la mega marcha de hoy 20 de mayo en Ciudad de México

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La mañana de hoy, 20 de mayo de 2026, se registró un conflicto en la mega marcha de la Ciudad de México (CDMX), debido a una protesta entre campesinos y policías. 

El conflicto comenzó cuando integrantes de la protesta intentaron descargar tractores y otras unidades pesadas de plataformas de carga para continuar su marcha hacia el centro de la capital.

Los enfrentamientos se dieron entre Reforma y Eje 6 Sur.

Considera que puedes consultar qué pasa en la mega marcha a lo largo de este día en Liveblog de N+: Mega Marcha Hoy En Vivo: Últimas Noticias de Bloqueos por Paro de Transportistas en CDMX.

 

 

Información en desarrollo.

 

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