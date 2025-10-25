Se Arroja Una Persona a las Vías del Metro en Línea 5 Hoy; Esto Se Sabe

Una persona se arrojó a las vías del Metro en la estación Instituto del Petróleo, en la Línea 5, este sábado 25 de octubre 2025.

De acuerdo con los primeros reportes, el policía de la estación, al encontrarse realizando sus funciones de vigilancia sobre andén, se percató de una persona del sexo masculino que se arrojó al paso del tren, por lo que de inmediato se lleva a cabo el desalojo de la estación.

A través de sus redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó a las 10:15 horas que el servicio se encontraba momentáneamente detenido en la Línea 5.

Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

A las 10:37 horas confirmaron que se reanudó la circulación de los trenes en la Línea 5, todas las estaciones se encuentran en servicio; no obstante, sigue cerrada la estación Instituto del Petróleo

Durante el 23 y 24 de octubre 2025, dos personas se lanzaron a las vías en la Línea 3 y una más en la 12. Además, el martes pasado, también se registró otro caso en la Línea 7 en estación Auditorio.

