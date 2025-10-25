Metro CDMX: ¿Como Va hoy, Sábado 25 de Octubre 2025?

La Ciudad de México cuenta con una extensa y diversa red de transporte público y privado que facilita la movilidad entre sus 16 alcaldías y las zonas conurbadas como Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Entre los sistemas más utilizados destaca el Metro, operado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC), una red subterránea conformada por 12 líneas que diariamente traslada a millones de personas, siendo uno de los medios más importantes para los capitalinos.

A continuación, se presenta la actualización del servicio de cada una de sus 12 línes:

Línea 1 (Rosa): Tras una revisión en la zona de vías, el STC informó que se reanudó la circulación de trenes en ambos sentidos, desde Pantitlán hasta Chapultepec, por lo que el servicio opera con normalidad.

#AvisoMetro: Luego de realizar revisión en zona de vías de la Línea 1, se reanuda la circulación de los trenes de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. El tramo de Juanacatlán a Observatorio permanece cerrado, con el apoyo de unidades de RTP. https://t.co/PWLyxys89k — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 25, 2025

Línea 5 (Amarilla): El servicio fue restablecido luego de que personal del Metro y de emergencia rescatara a un hombre que se arrojó a las vías. Tras las maniobras de atención y seguridad, la circulación de los trenes volvió a la normalidad.

#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 5, todas las estaciones se encuentran en servicio. https://t.co/pL9N7kddCu — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 25, 2025

