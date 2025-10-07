Policía Se Recupera de Quemaduras, Luego de Ser Agredida por Bloque Negro el 2 de Octubre

La familia de Karen ha pasado 4 días afuera del hospital, en espera de que ella pueda ser dada de alta tras sufrir quemaduras en la marcha del pasado 2 de octubre.

Karen, de 29 años, estaba en la primera línea sobre la Plaza de la Constitución cuando un objeto encendido lanzado por integrantes del Bloque negro, la alcanzó, ella sufrió quemaduras en glúteos y manos.

Alba Martínez, mamá de la policía indicó que se encuentra mucho mejor, y que los médicos le dicen que está muy bien.

Ya mucho mejor, ya mucho mejor. Que está muy bien. Ahorita ya puede mover sus manitas, ya está mucho mejor. Todavía no tengo un diagnóstico para la alta

La familia, originaria de Chicoloapan, Estado de México, señala que están recibiendo apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyo que esperan continúe hasta su rehabilitación total.

La señora Alba señala que le han dicho, que al salir le pondrán psicólogo, rehabilitación y terapia.

Sobre lo que su hija le ha comentado de ese día del enfrentamiento explicó:

De eso no podemos hablar ahorita porque pues, ni yo le pregunto ni nada de eso porque está en otra situación, ya después vemos que hay pero está tranquila

Video: Continúan Hospitalizados 5 Policías Lesionados en la Marcha del 2 de Octubre

Exigen justicia para policías agredidos

Este lunes, un grupo de personas que se identificó como policías jubilados y activos, además de familiares, se manifestaron exigiendo mejoras para las corporaciones policiales y exigiendo además justicia para los policías agredidos por el llamado Bloque negro el pasado 2 de octubre.

Personas que se identificaron como familiares de policías que aseguran estuvieron en primera línea y fueron agredidos, se dicen preocupados por el nivel de agresión vivido, como lo refiere la madre de uno de ellos:

Llevaban golpes, iban pintados con todo esto de las molotov, el uniforme quemado. Tiene lesiones, golpes, pedradas le dieron los palos, pero afortunadamente no fue hospitalizado, un estrés postraumático tremendo

Quienes se identificaron como policías activos, contaron su experiencia en la manifestación.

Físicamente muchos estuvieron lesionados por objetos contundentes, punzocortantes e incendiados, la orden simplemente es aguantar, resistir y soportar, la verdad frustrados

"Yo estaba en la línea, estaba hasta enfrente, enfrente de Palacio, fuimos los primeros en recibir los golpes, lo único que nos dijeron fue aguanten", explicó otro uniformado.

Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, ha informado que, del total de policías lesionados, solo 5 continúan hospitalizados sin dar detalles del parte médico.

Con información de Elizabeth Mávil

