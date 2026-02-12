Polymarchs en la Basílica de Guadalupe Hoy: Hora de Participación por 50 aniversario de La Villa

¿Sabías que la Basílica de Guadalupe cumplirá 50 años este 2026? Por esa razón, el santuario católico organizó la participación de varias personalidades o grupos, entre ellos Polymarchs, que acudirá a La Villa hoy, 12 de febrero.

Aquí te contamos a qué hora estará el grupo musical en el templo mariano, para compartir su testimonio de fe y amor a la Virgen de Guadalupe.

Testimonios de fe en La Villa

Horario Palacio Santana, canónigo de la Basílica de Guadalupe y coordinador general de la pastoral, informó que se organizaron una serie de testimonios de cara al 50 aniversario del santuario.

A través de un video en redes sociales, explicó que este jueves toca el turno de Polymarchs, que no dará un concierto, sino que irán a compartir su testimonio.

“Ellos van a compartirnos un testimonio, no así un concierto, ellos vienen a hablarnos de cómo la Virgen de Guadalupe los ha protegido a lo largo de este tiempo. Ellos también van a celebrar 50 años como asociación musical, quieren venir a expresarnos este grande amor que le tienen a la Virgen de Guadalupe”, expuso.

¿A qué hora estará Polymarchs en la Basílica de Guadalupe?

El sacerdote detalló que Polymarchs acudirá hoy, 12 de febrero de 2026, en punto de las 17:00 horas.

“Lo haremos en el altar mayor, donde ellos a los pies de nuestra madre nos van a compartir sus experiencias de fe y amor”, indicó.

La participación de los músicos podrá verse de manera presencial o virtual, a través de las redes sociales de la Basílica de Guadalupe.

No habrá concierto

Tal como lo indicó la Basílica, también la alcaldía de Gustavo A. Madero, Ciudad de México, enfatizó que no habrá concierto, ni baile ni evento artístico masivo, sino que será un acto religioso y cultural por los 50 años de la Consagración de la Nueva Basílica.

Por su parte, Tito Silva y Don Poly, de Polymarchs, publicaron un video en el que agradecieron la invitación a participar en el acto cultural.

“¡Importante! No habrá show ni producción musical; solo estaremos presentes para compartir este momento especial”, señalaron.

