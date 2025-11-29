¿Por Qué Está Cerrada Avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma Hoy, Sábado 29 de Noviembre?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que este sábado 29 de noviembre de 2025 se registran diversos cortes viales en la Ciudad de México debido a eventos simultáneos, principalmente en las avenidas Insurgentes y Paseo de la Reforma, dos de las arterias más transitadas de la capital.

De acuerdo con la dependencia, la circulación sobre Avenida Insurgentes presenta un cierre parcial a la altura de Eje 2 Norte y San Cosme, derivado del Desfile Navideño Bolo Fest, que desde primeras horas reúne a familias y visitantes en la zona. Elementos de tránsito permanecen en el sitio para agilizar el paso vehicular y apoyar a peatones.

En tanto, Paseo de la Reforma fue cerrada en el tramo que va de Avenida Insurgentes hacia el Monumento a la Revolución. La SSC recomendó evitar la vialidad, ya que se prevé una alta concentración de personas durante gran parte del día.

Como alternativas, la autoridad capitalina sugiere utilizar Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Arcos de Belén y Avenida Chapultepec, vías que, aunque presentan carga vehicular moderada, permiten un desplazamiento más fluido frente a las restricciones principales.

Manifestación Pro Palestina

A la par de estos eventos, la ciudad será escenario de una movilización en apoyo a Palestina. Diversas organizaciones, marchan esta tarde para exigir un alto al conflicto en Gaza, el fin de la ocupación israelí y la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno señalado por mantener agresiones en Medio Oriente.

La marcha principal está programada para la tarde y partirá del Hemiciclo a Juárez rumbo a la Embajada de Estados Unidos, en el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. La SSC recomendó a automovilistas anticipar traslados y mantenerse atentos a las actualizaciones de la autoridad.

