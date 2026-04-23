¿Por Qué Marchan Alumnos del IPN Hoy? Motivo de Protesta de Estudiantes en CDMX

¡Toma precauciones! Hoy, 23 de abril de 2026, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizaron una megamarcha en la Ciudad de México (CDMX), luego de una concentración y asamblea para discutir su pliego petitorio de demandas.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la protesta congregó a decenas de personas, por lo que se registraron afectaciones en varios puntos.

¿Pero cuál es el motivo de la marcha del IPN? Aquí te damos a conocer cuáles son sus demandas y te informamos sobre la ruta en CDMX, para que tomes previsiones y consideres rutas alternas para tus traslados.

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Marcha del IPN hoy en Ciudad de México

La comunidad estudiantil de las diferentes escuelas del IPN inició sus acciones de protesta alrededor de las 11:30 horas, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Primero se congregaron en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco , en la avenida Wilfrido Massieu 399, colonia Nueva Industrial Vallejo, GAM .

, en la avenida Wilfrido Massieu 399, colonia Nueva Industrial Vallejo, . De ahí partieron a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás , en Manuel Carpio y Plan de Ayala, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.

, en Manuel Carpio y Plan de Ayala, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Luego de una asamblea, marcharían a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

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¿Cuáles son las demandas de los alumnos?

La marcha es para exigir el cumplimiento de su pliego petitorio de demandas:

Que se garantice que no habrá represalias antes, durante, ni después del movimiento hacia ningún miembro de la comunidad politécnica.

Auditorías externas del estado general del IPN desde el 2020 y la destitución inmediata de los encargados de diferentes direcciones del instituto.

Que se regrese el presupuesto que presuntamente fue robado del IPN.

Modificación del artículo 12 de la Ley Orgánica y con ello la creación de una terna para la elección de la dirección general.

Desaparición del grupo porril conocido como la Coordinación de Prevención y Seguridad.

Auditoría externa y desaparición del organismo que opera como fundación “Patronato Corazón Guinda y Blanco”.

Creación de una partida presupuestal, sin la injerencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Que se otorgue un presupuesto emergente para concluir de manera satisfactoria los semestres 26/2 y 27/1.

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Con información de N+.

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