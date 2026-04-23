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¿Por Qué Marchan Alumnos del IPN Hoy? Motivo de Protesta de Estudiantes en CDMX

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Estudiantes de varias escuelas del Politécnico marchan hoy en la Ciudad de México; aquí te decimos cuáles son sus demandas 

Protesta de alumnos del IPN en Zacatenco en mayo 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Protesta de alumnos del IPN en Zacatenco en mayo 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Toma precauciones! Hoy, 23 de abril de 2026, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizaron una megamarcha en la Ciudad de México (CDMX), luego de una concentración y asamblea para discutir su pliego petitorio de demandas.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la protesta congregó a decenas de personas, por lo que se registraron afectaciones en varios puntos.

¿Pero cuál es el motivo de la marcha del IPN? Aquí te damos a conocer cuáles son sus demandas y te informamos sobre la ruta en CDMX, para que tomes previsiones y consideres rutas alternas para tus traslados.

Noticia relacionada: Marchas HOY 23 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Marcha del IPN hoy en Ciudad de México

La comunidad estudiantil de las diferentes escuelas del IPN inició sus acciones de protesta alrededor de las 11:30 horas, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

  • Primero se congregaron en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco, en la avenida Wilfrido Massieu 399, colonia Nueva Industrial Vallejo, GAM.
  • De ahí partieron a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás, en Manuel Carpio y Plan de Ayala, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.
  • Luego de una asamblea, marcharían a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

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¿Cuáles son las demandas de los alumnos?

La marcha es para exigir el cumplimiento de su pliego petitorio de demandas:

  • Que se garantice que no habrá represalias antes, durante, ni después del movimiento hacia ningún miembro de la comunidad politécnica.
  • Auditorías externas del estado general del IPN desde el 2020 y la destitución inmediata de los encargados de diferentes direcciones del instituto.
  • Que se regrese el presupuesto que presuntamente fue robado del IPN.
  • Modificación del artículo 12 de la Ley Orgánica y con ello la creación de una terna para la elección de la dirección general.
  • Desaparición del grupo porril conocido como la Coordinación de Prevención y Seguridad.
  • Auditoría externa y desaparición del organismo que opera como fundación “Patronato Corazón Guinda y Blanco”.
  • Creación de una partida presupuestal, sin la injerencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
  • Que se otorgue un presupuesto emergente para concluir de manera satisfactoria los semestres 26/2 y 27/1.

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