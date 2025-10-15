Protesta de Policías Hoy en CDMX ¿Qué Piden los Elementos de la SSC?

Este miércoles, 15 de octubre de 2025, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizarán una protesta en la Ciudad de México (CDMX).

Los elementos de la SSC se reunirán a las 10:00 de la mañana de hoy, en las oficinas de la Dirección General de Carrera Policial, ubicadas en Avenida Arcos de Belén No. 79, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo a la agenda de movilizaciones, se espera una marcha, 15 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

¿Qué piden los elementos de la SSC?

Los elementos de la SSC realizarán una protesta en la alcaldía Cuauhtémoc para exigir:

Respeto a la carrera policial.

Respeto a la antigüedad

Ser tratados de manera equitativa, para poder obtener ascensos o grados a lo largo de su trayectoria laboral.

No se descarta que los policías realicen una marcha, que podrían afectar las vialidades, como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

