¿Por Qué Se Informó Más de un Mes Después la Muerte por Sarampión de una Bebé en la CDMX?

Una bebé de 14 meses murió el 30 de diciembre de 2025 y fue el 9 de febrero de 2026, que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México, registró el fallecimiento por sarampión en su portal y un día después, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, lo reconoció públicamente.

Al respecto Miguel Nakamura de Información Epidemiológica, de la Secretaría de Salud, indicó:

Los casos de defunción en el caso de sarampión están siendo analizados uno por uno por un Comité Nacional, llegó tarde este reporte o todo este expediente al Comité, pues hasta que lo pudo sesionar y dictaminar como efectivamente sí fue sarampión

Video: Secretaría de Salud de la CDMX Explica Por Qué Informó "Tarde" la Muerte por Sarampión de Una Bebé

Reclasificación en causas de muerte

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, señaló que hubo una reclasificación en las causas de muerte de la bebé.

En el acta de defunción se habló de la neumonía, de la falla multiórganos y desde el punto de vista epidemiológico se siguió estudiando y ahora se reclasificó como que fue una muerte primaria del sarampión. Por la cuestión epidemiológica, se le volvieron hacer después de su fallecimiento y salieron positivas.

“El certificado de defunción, que es el documento oficial que llenan los médicos tratantes al momento de un fallecimiento, no pone una única causa de fallecimiento. Si tuvo un fallecimiento por una neumonía por un probable sarampión, ¿Qué se hace al dictaminar? Cuando el Comité determina si sí fue el sarampión, se le quita lo probable y se vuelve causa directa el sarampión”, explicó Miguel Nakamura.

Al ser cuestionada sobre si existe la posibilidad de estar cambiando en las actas de defunción el motivo del fallecimiento, en aras de esconder que existen casos de sarampión, la Dra. Nadine Gasman respondió:

No, yo creo que lo que este caso muestra, es que estamos realmente atendiendo a las personas, con mucha seriedad y que estamos haciendo también los estudios epidemiológicos

“El Comité está trabajando diariamente en analizar todos y cada uno de los casos de probable fallecimiento por sarampión, precisamente para no ocultar información”, aseguró Nakamura.

Historias recomendadas:

Con información de Irlanda Maya

LECQ