Estudiantes de Prepa 8 de la UNAM Bloquean y Protestan Afuera de Plantel ante Ola de Amenazas

Estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) protestan la tarde de este martes 30 de septiembre de 2025 afuera del plantel, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, ante la ola de amenazas difundidas en redes sociales y de manera anónima.

Supuesta amenaza en Prepa 8 resultó falsa

Ayer, estudiantes detectaron un mensaje escrito de manera anónima en una hoja de papel, la cual estaba pegada en uno de los sanitarios de la escuela, en el que se indicaba que se detonaría un artefacto explosivo. La amenaza resultó ser falsa. En un comunicado, la dirección de la institución educativa tras la amenaza que provocó la evacuación de la Prepa 8.

La dirección del plantel dio la instrucción para que se actuara de manera inmediata, priorizando la seguridad de toda la comunidad

Al no encontrarse materiales explosivos, luego del ingreso de personal capacitado de la UNAM, se determinó que las labores académico-administrativas se reanudarían hoy 30 de septiembre en los horarios habituales. Pero en el alumnado persiste el sentimiento de inquietud.

Lo ocurrido ayer en la Prepa 8 es parte de una ola de amenazas desatada por supuestos grupos Incel tras el asesinato de un alumno de CCH Sur por un presunto miembro de este movimiento y que han provocado la suspensión de clases en más de 10 planteles de la Máxima Casa de Estudios.

Abogado de la UNAM Reconoce Varias Amenazas

A una semana de que un alumno del CCH Sur matara a un compañero, el abogado de la UNAM, Hugo Concha Cantú, habló en entrevista exclusiva con N+, y dijo que la policía ya tiene a algunos identificados

Las más puntuales y que vale la pena comentar, fue la semana pasada, se recibió a finales de la semana una muy particular por redes, de la Facultad de Economía, y se recibió otra también, muy puntual y muy dirigida a dos profesora de la Facultad de Química, eso fue el día de hoy, además de esto han aparecido muchos letreros, pintas en espacios públicos, en baños de las distintas entidades, y estas a las que acabo de referirme en redes, se han reenviado muchas veces

