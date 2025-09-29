Tras Caso CCH Sur, Abogado de la UNAM Reconoce Varias Amenazas: "Ya Hay Personas Identificadas"

El pasado 22 de septiembre 2025, Lex Ashton atacó y mató con un arma blanca a Jesús Israel Hernández Chávez, un joven originario de Veracruz que estudiaba el tercer semestre en el CCH Sur, tras este hecho, la comunidad estudiantil ha pedido justicia y mayor seguridad, mientras que las Facultades y los Colegios de Ciencias y Humanidades han suspendido actividades en solidaridad con el CCH Sur.

Las facultades que han recibido amenazas

En entrevista exclusiva con N+, el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, dijo que han tenido reporte de varias amenazas y de distinta naturaleza, incluso este mismo lunes 29 de septiembre 2025, recibieron otras.

Las más puntuales y que vale la pena comentar, fue la semana pasada, se recibió a finales de la semana una muy particular por redes, de la Facultad de Economía, y se recibió otra también, muy puntual y muy dirigida a dos profesora de la Facultad de Química, eso fue el día de hoy, además de esto han aparecido muchos letreros, pintas en espacios públicos, en baños de las distintas entidades, y estas a las que acabo de referirme en redes, se han reenviado muchas veces

La policía ya identificó a algunas personas

Destacó que aunque no es un universo tan grande de éstas, sí han tenido circulación. Pero dijo que de manera inmediata se da aviso a las autoridades para hacer una evaluación respecto a estas, si se trata de anónimos, seudónimos que utilizan, si son falsos o ciertos, y después de esto, se presentan las denuncias correspondientes.

Afortunadamente con apoyo de la policía cibernética de la Fiscalía de la CDMX se ha llevado a cabo una investigación bastante rápida y una empiezan a informarnos que ya tienen ciertas identificaciones... Ya tienen identificadas a algunas personas, no sé si en horas o si en los próximos días podemos dar información más puntual de estas amenazas

Reflexionó que hacer amenazas o supuestos atentados que se quieren llevar a cabo, pues es un fenómeno que se presenta en muchísimas universidades del mundo, muchas de las veces afortunadamente cuando hay amenazas no van seguidas de hechos

La verdad es que la mayor parte de las amenazas son hechos en sí mismo que cuyo objetivo es infundir miedo y que haya probablemente una suspensión de actividades, normalmente eso es lo que buscan, no otra cosa

Sin embargo, el abogado de la UNAM, indicó que "toda amenaza hay que tomarla con seriedad, analizarla, evaluarla y dar parte a las autoridades para ver si ésta puede llevar alguna consecuencia de otro tipo".

