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¿Lloverá Hoy en CDMX? Así el Clima este Miércoles 25 de Marzo de 2026

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Te decimos el pronóstico del clima para este miércoles, 25 de marzo de 2026, en la CDMX

Así estará el clima en CDMX hoy, 25 de marzo de 2026

Así estará el clima en CDMX hoy, 25 de marzo de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este miércoles, 25 de marzo de 2026, así estará el clima en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos si se esperan lluvias hoy en la capital del país.

Video: Clima Hoy en México del 25 de Marzo de 2026 con Raquel Méndez: Rachas de Viento

A pesar de que estamos en plena primavera, el clima frío ha persistido en la Ciudad de México y la lluvia volvió, aunque de manera ligera. Recuerda que en N+, todos los días te informamos sobre el pronóstico del clima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que hoy por la mañana habrá cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y ambiente fresco. Por la tarde, ambiente templado y cielo medio nublado a nublado. Así como viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h., en el Estado de México.

  • En la Ciudad de México: La temperatura mínima será de 6 a 8 °C y la máxima de 23 a 25 °C.
  • En Toluca, Estado de Méxixo: Se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 21 a 23 °C. 

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¿Lloverá hoy en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que hoy en la capital de país dominará ambiente cálido, cielo despejado a parcialmente nublado.

Por la tarde, se prevé ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México; ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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