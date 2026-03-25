¿Lloverá Hoy en CDMX? Así el Clima este Miércoles 25 de Marzo de 2026
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Te decimos el pronóstico del clima para este miércoles, 25 de marzo de 2026, en la CDMX
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Este miércoles, 25 de marzo de 2026, así estará el clima en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos si se esperan lluvias hoy en la capital del país.
A pesar de que estamos en plena primavera, el clima frío ha persistido en la Ciudad de México y la lluvia volvió, aunque de manera ligera. Recuerda que en N+, todos los días te informamos sobre el pronóstico del clima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que hoy por la mañana habrá cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y ambiente fresco. Por la tarde, ambiente templado y cielo medio nublado a nublado. Así como viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h., en el Estado de México.
- En la Ciudad de México: La temperatura mínima será de 6 a 8 °C y la máxima de 23 a 25 °C.
- En Toluca, Estado de Méxixo: Se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 21 a 23 °C.
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¿Lloverá hoy en la CDMX?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que hoy en la capital de país dominará ambiente cálido, cielo despejado a parcialmente nublado.
Hoy dominará ambiente #cálido, cielo despejado a parcialmente nublado; condiciones limitadas para #lluvias ligeras aisladas, principalmente en el sur y poniente de la ciudad. La madrugada de mañana se prevé #fría a muy fría en el sur y poniente.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 25, 2026
🌡#TemperaturaMáxima: 24 °C.… pic.twitter.com/SPtejQw9uE
Por la tarde, se prevé ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México; ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
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Con información de N+
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