Protesta de Trabajadores de la UAM Hoy: Zona Afectada por Bloqueo en CDMX

Este lunes, 22 de diciembre de 2025, se prevé una protesta de trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Te decimos la zona afectada por bloqueo en la capital del país.

Se trata de integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes protestan en demanda de:

Un 30% de incremento salarial.

Un 20% de aumento al tabulador.

Mejoras y el cese de las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo

Video: Marchas, Bloqueos y Manifestaciones Hoy en la CDMX: Lunes 22 de Diciembre de 2025

Recuerda que puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 2 concentraciones, 1 rodada en patines, 11 eventos de esparcimiento, y 10 plantones durante la jornada de este lunes, en la capital del país.

Noticia relacionada: Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 22 de Diciembre 2025

Zona afectada por bloqueo de trabajadores de la UAM

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM se reunirán hoy a las 11:30 horas en:

El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, ubicado en la Carretera Picacho-Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña, alcaldía Tlalpan.

Se prevé un aforo de al menos 200 manifestantes, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar