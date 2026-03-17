Martes de Protestas en la CDMX: Zonas Afectadas por Bloqueos Hoy 17 de Marzo de 2026

Este martes, 17 de marzo de 2026, se registran varias protestas en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos las zonas afectadas por bloqueos, para que tomes precauciones.

Bloqueo en Marina Nacional, alcaldía Miguel Hidalgo

Integrantes del Sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros mantienen un bloqueo en la avenida Marina Nacional, a la altura de Laguna de Mairán, con dirección a Circuito Interior, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Son hombres y mujeres jubilados y trabajadores activos, quienes denuncian que son objeto de discriminación sindical y exigen un ajuste salarial, el cual les ha sido negado.

Los manifestantes amenazan con pernoctar en la zona del bloqueo, si no reciben una respuesta a sus demandas, esta manifestación ha provoca caos vial en la zona.

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Bloqueo en Glorieta Camarones en Azcapotzalco por muerte de bebé Iker

Desde hace tres horas, un grupo de personas bloquea la avenida Cuauhtémoc, a la altura de la Glorieta Camarones, en la alcaldía Azcapotzalco, de la CDMX.

Piden justicia por la muerte del bebé de 6 meses, Iker Eduardo, quien falleció en una guardería a causa de una presunta broncoaspiración, el pasado jueves 12 de marzo.

Video: Justicia para Iker: Protesta Familia de Bebé que Murió en Guardería de Azcapotzalco, CDMX

Los padres del pequeño ya interpusieron la denuncia correspondiente, que aseguran que fue una negligencia del personal de la guardería, ubicada en la colonia nueva Santa María, en la misma alcaldía Azcapotzalco.

Al lugar llegó personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para dialogar con los padres y ver la posibilidad de que retiraran el bloqueo, los llevaron a las oficinas de la Fiscalía para mostrarles los avances en la carpeta de investigación.

Mientras tanto, familiares y amigos mantienen el bloqueo en el punto.

Marcha sobre Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc

Al rededor de 200 personas marchan sobre Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc, se dirigen al Zócalo capitalino.

Elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardan a los manifestantes que exigen vivienda digna. Las alternativas viales son Avenida Chapultepec y Circuito Interior.

La protesta provoca afectación en el servicio de las Líneas 1 y 7 del Metrobús, algunas estaciones no están brindando servicio por las protestas en la zona.

Bloqueo en Avenida Insurgentes, alcaldía Benito Juárez

Un grupo de trabajadores de limpia de una empresa privada bloquean Avenida Insurgentes, alcaldía Benito Juárez, exigen pagos pendientes.

Video: Trabajadores de Limpia Bloquean Avenida Insurgentes, CDMX

Plantón en Insurgentes Sur, alcaldía Coyoacán

Un grupo de personas instaló un plantón al exterior de las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Periférico Sur en dirección al centro Histórico, alcaldía Coyoacán, se prevé que realicen un mitin.

Se trata de integrantes de la organización Fuerza Urbana Campesina Popular (Furcap) que piden apertura de pozos en Aguascalientes y Guadalajara; una pequeña comisión entrará a las oficinas de la Conagua.

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Con información de N+.

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