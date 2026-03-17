¿Está Funcionando la Línea 2 del Metro CDMX? Así Opera a Partir de Hoy 17 de Marzo 2026

A partir de este martes, 17 de marzo de 2026, habrá modificaciones en el servicio de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos. Te decimos cómo opera a partir de hoy, por trabajos de remodelación, para que lo tomes en consideración.

Esta mañana, se informó que la estación Zócalo–Tenochtitlan de la Línea 2 se encuentra abierta, con circulación constante de trenes, luego de que ayer estuvo cerrada.

#AvisoMetro: La estación Zócalo–Tenochtitlan de la Línea 2 se encuentra abierta, con circulación constante de trenes.

Asimismo, la estación San Antonio Abad permanece cerrada hasta nuevo aviso, sin ascenso ni descenso de personas usuarias. Las estaciones Chabacano y Viaducto… — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 17, 2026

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Cierre de la estación San Antonio Abad

Es importante que sepas que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, por lo que los trenes no harán ascenso ni descenso de pasajeros en dicha estación, en todo el horario de servicio.

El resto de las 23 estaciones estarán en funcionamiento durante los horarios especiales que aplican en la etapa actual de rehabilitación de la Línea 2.

Video: Metro CDMX: ¿Cómo Opera la Línea 2 Hoy 17 de Marzo 2026?

Mientras que las estaciones Chabacano y Viaducto mantienen su horario especial de cierre, a partir de las 22:00 horas de lunes a viernes, los sábados se aplicará hasta las 20:00 horas y los domingos durante todo el horario de servicio.

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Con información de N+

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