Protestas en la CDMX Hoy: Calles Cerradas por Bloqueos Hoy 18 de Marzo de 2026
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Estas son las calles cerradas por bloqueos en la CDMX hoy, 18 de marzo de 2026, para que tomes precauciones
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En la Ciudad de México (CDMX) se registran varias protestas hoy, 18 de marzo de 2026. Te decimos las calles cerradas por bloqueos, para que tomes precauciones.
Marcha de la CNTE
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizan una nueva marcha en calles de la Ciudad de México (CDMX), como parate de su “Paro nacional de 72 horas”, para exigir la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para que se dé solución a sus demandas centrales. Salieron del Ángel de la Independencia, tomaron Reforma, avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo, hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino.
Desde antes de las 6:00 horas, varios maestros procedentes de Oaxaca y Guerrero llegaron en autobuses a avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la CDMX, para sumarse a un plantón en el zócalo capitalino.
- Te recomendamos seguir en vivo la marcha de la CNTE de hoy, a través del LIVEBLOG de N+.
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Segundo Día de Bloqueo en Marina Nacional, alcaldía Miguel Hidalgo
Trabajadores petroleros mantienen un bloqueo por segundo día consecutivo en Marina Nacional, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).
Se trata de integrantes del Sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros quienes desde ayer instalaron tres carpas a la altura de Laguna de Mairán, con dirección a Circuito Interior, en dicha alcaldía, donde pasaron la noche.
Son hombres y mujeres jubilados y trabajadores activos, quienes denuncian que son objeto de discriminación sindical. Las alernativas viales son:
- México-Tacuba.
- Circuito Interior.
- Río San Joaquín.
- Camarones.
Bloqueo en Calzada Zaragoza en Iztapalapa
Vecinos de la Unidad Habitacional Colmena bloquean Calzada Ignacio Zaragoza en dirección a la CDMX, alcaldía Iztapalapa, a partir del Puente de la Concordia, a la altura del Metro Acatitla.
Los inconformes exigen solución ya que no les han sido pagadas las indemnizaciones por parte del Gobierno capitalino, luego de que sus viviendas fueron afectadas por las lluvias del año pasado. Las alternativas viales son:
- Eje 5 Sur.
- Avenida Texcoco.
- Avenida Pantitlán.
- Avenida de las Torres.
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Con información de N+
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