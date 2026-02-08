¿Qué Estaciones de la Línea 2 del Metro Estarán Cerradas Mañana? Horarios Especiales y Rutas

Debido a las obras que se realizan en toda la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC), se han anunciado cierres estaciones en la Línea 2 del Metro de CDMX a partir de este lunes 9 de febrero 2026, además de algunas otras intermitencias en el servicio. ¿Cuáles estaciones no estarán disponibles? Te explicamos.

En N+ te hemos dado a conocer cuáles serán las intervenciones que se realizarán en la Línea Azul, las cuales se suman a los trabajos en la Calzada de Tlalpan, vialidad por la que corre dicha ruta del Metro.

Video: Metro CDMX Anuncia Suspensión de Servicio en un Tramo de la Línea A, ¿Qué Pasó?

¿Cuáles serán las estaciones de Metro cerradas mañana 9 de febrero 2026?

En esta primera etapa de las obras, el STC anunció intervenciones en tres estaciones la Línea 2:

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

En dichas estaciones, habrá cierres, auque no serán en su totalidad, sino que el servicio será de la siguiente manera:

Lunes a viernes: de 05:00 horas a 22:00 horas.

de 05:00 horas a 22:00 horas. Sábado : de 05:00 horas a 20:00 horas.

: de 05:00 horas a 20:00 horas. Domingo: las tres estaciones cerrarán en su totalidad.

Ante estos cierres, la autoridad informó que camiones de RTP van a apoyar con el traslado de los pasajeros. El resto de la línea operará con normalidad durante las obras en la primera fase.

Las unidades de RTP brindarán servicio en este circuito en ambos sentidos:

Saldrán de Xola → Viaducto → Chabacano → San Antonio Abad y termina el recorrido en Pino Suárez.

Te recordamos que por el momento también se encuentra cerrada la estación Auditorio, de la Línea 7 del Metro.

Video: Metro Línea 2 Cambió Horarios en Tres Estaciones por Mantenimiento a Partir del 9 de Febrero

Historias recomendadas:

Mañana Inician Preinscripciones SAID 2026 Edomex: Cómo Registrar a tu Hijo, Link y Documentos

Abre Registro Apoyo Bienestar de $25000 para Hombres y Mujeres: ¿Cuáles son los Requisitos?

DMZ