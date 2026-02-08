Mañana Inician Preinscripciones SAID 2026 Edomex: Cómo Registrar a tu Hijo, Link y Documentos

Después de mucho tiempo tiempo de espera, este lunes 9 de febrero inician las preinscripciones SAID para preescolar, primaria y secundaria 2026 en el Edomex, y para que no se te pase nada, acá te damos las fechas de registro por nivel educativo, los documentos que necesitas, el link para hacer la preinscripción y cómo registrar a tu hijo en línea de forma exitosa en el Estado de México.

Desde que salió la convocatoria de registro SAID, en una nota te dimos las fechas de inscripción, así como los requisitos para que alumnos de preescolar, primaria y secundaria puedan hacer su trámite sin complicaciones este mes.

¿Qué días hay registro SAID 2026?

Las preinscripciones SAID van a tener una duración de más de un mes. Durante todo ese tiempo los alumnos de preescolar, primara y secundaria que deseen hacer el trámite, deberán hacerlo durante las siguientes fechas:

Fechas de preinscripciones preescolar 2026 Estado de México

Lunes 9 y martes 10 de febrero 2026 : Se inscriben las letras A, B, C, D.

: Se inscriben las letras A, B, C, D. Miércoles 11 y jueves 12 de febrero 2026 : Letras E, F, G, H, I.

: Letras E, F, G, H, I. Viernes 13 y lunes 16 de febrero 2026 : Letras J, K, L, M.

: Letras J, K, L, M. Martes 17 y miércoles 18 de febrero 2026 : Letras N. Ñ, O, P, Q, R.

: Letras N. Ñ, O, P, Q, R. Jueves 19 y viernes 20 de febrero 2026: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Fechas de preinscripción primaria 2026 Edomex

Lunes 23 y martes 24 de febrero 2026 : Se inscriben las letra inicial A, B, C, D.

: Se inscriben las letra inicial A, B, C, D. Miércoles 15 y jueves 26 de febrero 2026 : Letras E, F, G, H, I.

: Letras E, F, G, H, I. Viernes 27 y lunes 2 de marzo 2026 : Letras J, K, L, M.

: Letras J, K, L, M. Martes 3 y miércoles 4 de marzo 2026 : Letras N. Ñ, O, P, Q, R.

: Letras N. Ñ, O, P, Q, R. Jueves 5 y viernes 6 de marzo 2026: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Fechas de preinscripciones secundaria 2026 Edomex

Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026 : Se inscriben las letra inicial A, B, C, D.

: Se inscriben las letra inicial A, B, C, D. Miércoles 11 y jueves 12 de marzo 2026 : Letras E, F, G, H, I.

: Letras E, F, G, H, I. Viernes 13 y lunes 16 de marzo 2026 : Letras J, K, L, M.

: Letras J, K, L, M. Martes 17 y miércoles 18 de marzo 2026 : Letras N. Ñ, O, P, Q, R.

: Letras N. Ñ, O, P, Q, R. Jueves 19 y viernes 20 de marzo 2026: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

¿Qué documentos piden para las preinscripciones SAID 2026 Edomex?

Todos los padres de familia que deseen hacer la preinscripción de preescolar, primaria o secundaria en el Estado de México deben contar con los siguientes documentos para el registro en línea:

CURP del estudiantes a preinscribir. Acta de nacimiento del estudiante. El nombre de hasta 5 escuelas: Da clic aquí para ver el listado de instituciones participantes. Dirección de correo electrónico de la madre, padre o tutor que hace el trámite. Si la o el aspirante tiene hermana o hermano en alguna de las escuelas seleccionadas como una de sus opciones, favor de proporcionar la CURP de dicho infante al momento de realizar el registro.

Link y cómo hacer la preinscripción preescolar, primaria y secundaria 2026 en el Edomex

Todos los padres de familia que no saben cómo registrar a su hijo al sistema SAID 2026, acá te damos los pasos para hacer una correcta preinscripción en el Estado de México:

Ingresa a la plataforma de preinscripciones SAID 2026 Edomex .

. Valida el CURP el estudiantes aspirante para saber si es candidato a realizar el trámite.

Ingresa todos los datos que te pide el sistema y pon las escuelas en las que te interesa que estudie tu hijo.

Recuerda guardar tu comprobante de registro SAID.

Con toda esta información, los padres de familia y alumnos no deben tener problemas con el trámite de las preinscripciones SAID 2026 para preescolar, primaria y secundaria en el Edomex. Los resultados serán publicados el 31 de julio de este año, en el portal electrónico del Gobierno del Estado de México: edomex.gob.mx

