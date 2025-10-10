¿A Qué Hora Habrá Tormenta Eléctrica Hoy? Se Esperan Lluvias Muy Fuertes en CDMX

¡No bajes la guardia! Este viernes 10 de octubre de 2025 continuarán las lluvias fuertes en la Ciudad de México (CDMX) y el área metropolitana debido a la presencia de varios fenómenos meteorológicos, advirtieron autoridades nacionales y capitalinas.

Por ello, aquí en N+ te informamos a qué hora se esperan las lluvias más fuertes, y si habrá tormenta eléctrica y caída de granizo, para que tomes previsiones y evites afectaciones en tus traslados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy habrá lluvias de diversa intensidad en estados del centro del país, incluida la CDMX y el Estado de México.

Lo anterior debido un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que permanecerá frente a las cosas del Pacífico sur mexicano.

¿Habrá tormenta y granizo hoy?

En su pronóstico por regiones, el SMN previó que esta tarde habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el Estado de México, todas con descargas eléctricas.

“Dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida”, advirtió.

También la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX dio cuenta de las lluvias fuertes a muy fuertes que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

Se observa aumento de zona de lluvias en el sur de la Ciudad de México.



Las condiciones para lluvia se mantendrán a lo largo del día. Toma tus precauciones.#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza #Tlaloque2025 #OperativoLluvias2025 @C5_CDMX @SEGIAGUA @Bomberos_CDMX pic.twitter.com/Btp8snPXvj — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 10, 2025

¿A qué hora se esperan las lluvias fuertes?

En su pronóstico de tiempo severo, detalló las horas en las que se pronostican las precipitaciones.

Señaló que se esperan lluvias fuertes en la capital mexicana entre las 16:00 y las 23:00 horas.

“No obstante, el reporte capitalino prevé ambiente cálido a templado, con cielo medio nublado a nublado y una temperatura máxima de 22 grados Celsius (°C) cerca de las 15:00 horas”, indicó.

También precisó que los vientos serán de componente Norte, de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 40 km/h.

Recomendaciones ante lluvias

En esta temporada de lluvias 2025, las autoridades solicitaron a la ciudadanía atender recomendaciones como:

Portar paraguas o impermeable.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan.

No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

¿Cómo reportar afectaciones por lluvia?

Para reportar afectaciones por lluvia, como caída de árboles, encharcamientos o inundaciones, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, 55 5683 2222 de la SGIRPC, así como 55 5658 1111 de Locatel o a la Línea H2O de SEGIAGUA (*426).

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través del Sistema de Alerta Temprana, cuyas actualizaciones pueden consultarse en las redes sociales oficiales de la SGIRPC.

