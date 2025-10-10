Llovió en 31 Estados de México: Reportan Dos Muertos, Deslaves y Miles de Casas Afectadas

Autoridades dio a conocer hoy que el pasado 9 de octubre de 2025 llovió en 31 de las 32 entidades del país, e informaron de los afectaciones en cuatro estados que se vieron particularmente impactados, pues se reportó al menos dos personas muertas, deslaves y miles de casas con daños.

De acuerdo con el reporte de este viernes, en el único estado donde no llovió fue Baja California Sur, entidad que se prepara para los efectos de dos tormentas tropicales que están activas en el Pacífico mexicano: Priscilla y Raymond.

Este viernes, también, debido a la actualización de la trayectoria de la tormenta tropical Raymond se actualizó la zona de peligro por el impacto del ciclón.

Estados con más daños por lluvias: Reportan dos muertos

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó vía remota que el pasado jueves llovió en prácticamente todo México.

Ayer, en 31 entidades federativas tuvimos lluvias de diferentes intensidades, solo en Baja California Sur no tuvimos lluvias. Las mayores afectaciones han sido en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero.

La funcionaria federal destacó que en Zihuatanejo, Guerrero "es donde se registró la más alta precipitación: 151 milímetros".

Veracruz:

38 municipios afectados

5 mil viviendas afectadas en Álamo

Corrientes afectadas

Deslizamientos de laderas

Se han activado 6 refugios temporales

1 policía muerto

Querétaro:

5 municipios con afectaciones

Desbordamiento del río Jalpan

6 deslaves

1 menor de edad muerto

San Luis Potosí:

11 municipios afectados

1 derrumbe de cerro

2 desbordamientos: río Axila y río Moctezuma

4 albergues activos

1 persona con crisis nerviosa al no poder evacuar si vivienda

Puebla:

26 municipios afectados

77 deslizamientos / derrumbes / deslaves

1 escuela inundada

5 desbordamientos de ríos

1 hospital con anegaciones

1 refugio activo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que "en los estados que coinciden en la huasteca: Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí tuvieron afectaciones".

Al ahondar en el reporte de daños, la mandataria federal explicó que "sobre el menor (de edad que murió), me lo comentó el gobernador de Querétaro, parece fue un arrastre de las lluvias".

Además, dio a conocer que "la gobernadora de Veracruz informó de un policía que, a la hora de rescatar unas personas en un lugar inundado, falleció. Hasta ahora son estas dos personas que tenemos en el informe, que fallecieron, vamos a estar en contacto con sus familias".

Por último, informó que habrá una reunión con autoridades de Protección Civil al mediodía de este viernes para evaluar las afectaciones y lo que se espera por la tormenta tropical Raymond.

