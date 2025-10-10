Consecuencias de Usar Esteroides Anabólicos: de Insuficiencia Renal a Trastornos Psicológicos

Alan Valdez, fisicoculturista sonorense de 36 años y tricampeón mundial, ha enfrentado graves efectos secundarios tras más de una década consumiendo esteroides anabólicos androgénicos, poniendo en riesgo su salud y su vida.

Un efecto secundario es que te empieza a crecer la glándula mamaria. Vi una gotita acá y me veo y me aprieto así porque me duele y me salió leche, o sea, me salió leche del pecho; sangre de la nariz, ríos de sudor, taquicardias también me ha pasado. De repente, sentado en tu casa, en el sofá, estás viendo la tele y te empieza a salir sangre de la nariz así y eso es un síntoma de presión muy alta, te puede dar un paro cardíaco en cualquier momento. Es como que el asesino silencioso de los fisicoculturistas

Admite que comenzó a usar esteroides a los 25 años sin conocer los riesgos para su salud.

No le recomiendo a la gente que haga lo que yo hice, experimentar contigo mismo, pues. Vi todos los posibles efectos secundarios: que te quedes estéril y no puedas tener hijos. Ahora no tengo veintipocos, ahora tengo 36, mientras más pasa el tiempo, más me gusta la idea de hacer una familia

Cofepris emite alerta

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido múltiples alertas sobre el uso indebido de esteroides anabólicos androgénicos, frecuentemente recomendados por personas sin formación médica.

José Pablo Rocha, especialista de nutrición deportiva, afirmó por qué razón se usan entre atletas dedicados al fisicoconstructivismo.

Los esteroides andrógenos anabólicos son sustancias sintéticas similares a la testosterona que aumentan la síntesis de proteínas musculares, provienen del colesterol y se utilizan en el fisicoconstructivismo, precisamente para aumentar el rendimiento en el entrenamiento

La Cofepris advierte que su consumo puede generar afectaciones graves como insuficiencia renal, cáncer de hígado, hipertensión y trastornos psicológicos como irritabilidad, depresión y delirios.

En hombres puede provocar atrofia testicular, calvicie, ginecomastia, es decir, el desarrollo de las mamas, y riesgo elevado de cáncer de próstata. Y en mujeres, crecimiento de vello facial, alteraciones menstruales, alopecia y engrosamiento de la voz.

Ana Gabriela y su consumo de esteroides

Ana Gabriela, fisicoculturista de 27 años originaria de la Ciudad de México, comenzó a usar esteroides a los 22. Recuerda que un instructor de gimnasio le ofreció inyectarse hormonas que él mismo vendía, con el argumento de prepararla para una competencia.

Yo no sabía nada de este mundo. A lo mejor ocupé creo que cosas que no debía en cantidades que no debía. Nada más me dijeron me dijeron métete esto y yo con eso empecé y pues hasta me enronché

Agregó que una de las consecuencias más evidentes e irreversibles fue el cambio de su voz.

Mi cambio de voz es una consecuencia que ya no se quita, se puede quizás disminuir, pero sí es como lo más notable ahorita

Esteroides, bajo prescripción médica

En México, los esteroides pueden recetarse legalmente para tratar deficiencias hormonales tales como el retraso en la pubertad, así como en enfermedades que provocan pérdida de masa muscular, como el cáncer, el VIH/Sida o la osteoporosis.

Sin embargo, su uso debe ser siempre bajo supervisión médica para prevenir los riesgos asociados, como lo explicó Manuel García, de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología.

La indicación que tienen es para uso médico; las dosis, obviamente, son muy diferentes, nunca van a llegar a ser las que se dan los fisicoculturistas o los de gimnasios. Cuando se utilizan en exceso, aumentan la presión arterial, aumentan el riesgo también de trombosis, se asocian a hipertrofia cardíaca, aumento del volumen del corazón, acné, engrosamiento de la voz y algunos cambios pueden llegar ya a ser irreversibles

