¿Qué Medidas Se Pueden Tomar para Evitar Accidentes por Acumulación de Gas?

En la Ciudad de México, a lo largo de este año, bomberos han atendido más de 10 mil fugas de gas.

Expertos dan recomendaciones para evitar accidentes como el que ocurrió recientemente en la zona de Lindavista.

En lo que va de 2025, Bomberos de la Ciudad de México han atendido 10 mil 692 fugas de gas natural y gas licuado de petróleo, lo que equivale a por lo menos 31 fugas atendidas al día.

Por su parte, en este año, Protección Civil de la Ciudad de México, ha atendido 170 fugas de gas natural en donde los daños han sido severos.

Guillermo Ayala Álvarez, director de Alertas Tempranas de la SGIRPC, indicó:

Durante el 2025 tuvimos 12 explosiones que causaron derrumbe y causaron daños mayores en infraestructura, es muy delicado

Pero ¿Cómo se puede disminuir el riesgo en accidentes por acumulación de gas, como la explosión registrada en Lindavista el sábado 6 de noviembre, cuando una pipa reabastecía un tanque de gas estacionario?

Recomendaciones

Al respecto Alejandro Augusto Martínez, director operativo 1 del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, explicó:

Cuando llegue la pipa, tenemos que tener toda fuente de ignición apagada, si vamos a reabastecer nuestro tanque de gas, no tiene que haber una fuente de calor cercana, porque cualquier tipo de fuga, puede prenderlo de inmediato, no cocinemos, evitar cualquier fuente de calor y mientras reabastecen, estar afuera del lugar

¿Y qué hacer para prevenir accidentes con cilindros de gas?

Don Ricardo vive en Iztapalapa y prefiere caminar más de un kilómetro para llenar sus cilindros en una gasera él mismo, para evitar que los camiones repartidores le cambien su tanque por uno en mal estado y con la válvula dañada.

Este que lo compré nuevo, si lo doy al camión, me dan uno ya en mal estado o que no sirve la llave, una ocasión así me pasó y ya no me lo querían cambiar

Guillermo Ayala Álvarez, director de Alertas Tempranas de la SGIRPC, precisó:

Esos tanques pueden venir dañados, tanto por golpes, tanto por exceso de humedad, con demasiado óxido que no alcanzamos a ver, porque lo tienen en la parte baja en la base y a veces están pintados en la parte de arriba

Por su parte Brandon Daniel, repartidor de Gas, dice:

Yo recomiendo a las familias también, chequen sus tanques

Rosé Rosas Granados, quien lleva 27 años repartiendo gas, indicó:

Yo les recomendaría cada 6 meses, para que estén más seguros y tengan una confianza en sus instalaciones, también recomiendo que le echen jaboncito, que revisen sus instalaciones, si hay fuga… lógico, luego, luego sale la bombita

Un caso de éxito en el mantenimiento preventivo y correctivo, son las instalaciones de gas natural del edificio ISSSTE 13 de la Unidad Nonoalco Tlatelolco, con 60 años de funcionamiento.

Historias recomendadas:

Con información de Francisco Santa Anna

LECQ