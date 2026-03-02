¿Qué Pasó en Azcapotzalco Hoy? Saldo de la Explosión por Acumulación de Gas en Col. San Andrés

Este lunes, 2 de marzo de 2026, se registró una explosión por acumulación de gas en una vivienda ubicada en la calle Teapan, en la colonia San Andrés, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX).

Según los primero reportes, la explosión se registró en la planta baja de la vivienda de dos niveles, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, donde se acumulaban varias cosas, entre ellas cartón.

Noticia relacionada: Controlan Incendio en Zona de Cuemanco de la Alcaldía Xochimilco Luego de 2 Horas.

Un lesionado por explosión en Azcapotzalco

Durante la explosión, un hombre resultó lesionado, por lo que recibió atención médica a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

Varios tabiques de la vivienda cayeron, sin embargo, el impacto de la explosión no afectó a casas aledañas, ya que ninguna presentó vidios rotos.

Elementos de Protección Civil determinarán los daños en la vivienda, para ver si los habitantes pueden regresar a ella. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar

