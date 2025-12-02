Reabren Circulación en Calzada Ignacio Zaragoza luego de Protesta por Caso Judith Trujillo

Un grupo de manifestantes realizó un bloqueo la noche de este martes 2 de diciembre de 2025 en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación del Metro Tepalcates, para exigir la búsqueda de Judith Trujillo, mujer de 37 desaparecida en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México.

Hasta antes de las 19:30 horas, el grupo de manifestantes bloqueaba ambos carriles de dicha vialidad con dirección rumbo a la salida de la autopista a Puebla, pero más tarde liberaron el lateral y únicamente mantenían cerrada la circulación en el carril central.

Noticia relacionada: Rescatan a 23 Migrantes Ocultos en un Tráiler en la Frontera de Texas con México; Hay Mexicanos

El bloqueo provocaba un embotellamiento en la Calzada Ignacio Zaragoza que se extendía varios metros, en momentos en los que se registra intensa carga vehicular por la salida de empleados de sus centros de trabajo.

Caos en Calzada Zaragoza Hoy: Manifestantes Bloquean para Exigir Localización de Judith Trujillo

Liberan Calzada Ignacio Zaragoza

Pasadas las 20:00 horas, los familiares y amigos de Judith Trujillo liberaron en su totalidad la vialidad tras llegar a un acuerdo con las autoridades, las cuales se dieron cita hasta el lugar para atender sus demandas.

¿Qué se sabe del caso de la desaparición de Judith Trujillo?

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Judith Castillo fue vista por última vez en la colonia Valle de los Pinos, en el municipio de Los Reyes La Paz, el pasado 28 de octubre de 2025, justo en el día de su cumpleaños.

Al momento de su desaparición, la mujer de 37 años vestía pantalón de cargo color azul, sudadera roja y botas negras. Entre las señas particulares destacan dos lunares pequeños en la mejilla izquierda y dos más en la otra mejilla.

Según los familiares, el día en que desapareció Judith estaba acompañada de su pareja, identificada como un elemento de la policía local, el cual se encuentra detenido.

De acuerdo con los cercanos de la mujer, la pareja de Judith Trujillo habría revelado la ubicación de Judith Trujillo, por lo que exigen la movilización de las autoridades para la búsqueda de la mujer.

Historias recomendadas:

AMP