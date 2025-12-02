Inicio Internacional Estados unidos Rescatan a 23 Migrantes Ocultos en un Tráiler en la Frontera de Texas con México; Hay Mexicanos

Rescatan a 23 Migrantes Ocultos en un Tráiler en la Frontera de Texas con México; Hay Mexicanos

El chofer identificado como John David Amaya fue detenido por manejar en acotamiento sin licencia de conducir, al inspeccionar su unidad descubrieron a decenas de migrantes en su camarote

Rescatan a 23 Migrantes Ocultos en Camarote de Tráiler en Frontera de Texas

Hallan a 23 migrantes escondidos en la cabina de descanso de un camión en Texas. Foto: EFE

Al menos 23 migrantes que viajaban escondidos en la cabina de descanso de un tráiler fueron descubiertos cerca de la frontera de Texas con México, después que el vehículo llamara la atención de las autoridades por manejar por la orilla de una carretera interestatal.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) informó hoy, martes 2 de diciembre de 2025, sobre la ubicación del tráiler el pasado viernes 28 de noviembre, en el condado de La Salle, al norte de Laredo.

Trailero llamó la atención de agentes por no saber manejar

El tráiler llamó la atención de los agentes del DPS que realizaban un control de tráfico de la operación Estrella Solitaria, lanzada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en 2021.

Durante la inspección, el agente descubrió que el conductor, identificado como John David Amaya, de 24 años y residente de Laredo, conducía la unidad sin la licencia de conducir comercial (CDL) correspondiente.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos ha instruido a las autoridades locales a vigilar el cumplimiento de las nuevas reglas para conductores comerciales, como hablar inglés.

  • El conductor también llamó la atención de las autoridades al transitar por la orilla de la carretera.
  • Un perro policía encontró a los 23 migrantes escondidos en la zona de descanso del camión.

Detienen a trailero por traficar personas

Los migrantes, que eran de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y México, fueron entregados a la Patrulla Fronteriza.

  • Amaya fue arrestado y acusado de 23 cargos de tráfico de personas, un delito grave a nivel estatal.
  • Abbott firmó una ley en 2023 que establece una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión para las personas condenadas por tráfico de personas.

Con información de N+

Migración
