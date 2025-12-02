Detienen a "El Maka", de "Los Ardillos" y Generador de Violencia en Chilpancingo, Guerrero

La Fiscalía de Guerrero informó que, como resultado de trabajos de inteligencia y un operativo en conjunto entre la Sedena, Guardia Nacional, secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la policía estatal se logró detener en flagrancia a Julio “N”, “El Maka”, en el municipio de Chilpancingo.

Se le decomisaron:

40 bolsas de diversos colores con cristal.

1 motocicleta con reporte de robo.

De acuerdo con las investigaciones, Julio “N” presuntamente forma parte de "Los Ardillos", grupo delictivo que opera en Chilpancingo.

"El Maka" es identificado como uno de los principales generadores de violencia en Chilpancingo. Además se le acusa de narcomenudeo, robo de vehículos, extorsión, sicariato y asaltos con violencia a tiendas de conveniencia.

Fue puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación y se determine su situación jurídica.

¿Qué son Los Ardillos?

Los Ardillos es un grupo criminal con fuerte presencia en Chilpancingo. De acuerdo con Insight Crime, las organizaciones criminales que operan en Guerrero son:

Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Guerreros Unidos

Los Viagra

Los Rojos

Los Tlacos

Los Ardillos

La Familia Michoacana

Los Tequileros

Por su parte, los Tlacos y los Ardillos se disputan las región de montaña y Costa Chica, rivalidad que no solo ha afectado los índices de violencia sino que ha logrado paralizar en diferentes momentos a Chilpancingo, capital del estado

En agosto de 2023 se dio a conocer un video en donde se observa a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, reunida con el líder de Los Ardillos.

se dio a conocer un video en donde se observa a la reunida con el El 6 de octubre de 2024, fue asesinado el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. Fue asesinado tan solo una semana después de haber asumido el cargo, según AFP, Alejandro Arcos habría sido asesinado porque no entregó ciertos cargos de su gobierno a personas relacionadas con Los Ardillos.

