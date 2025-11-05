El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo suspendió clases hoy, 5 de noviembre de 2025; aquí te decimos qué pasó en el plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Por qué no hay clases en el CCH Vallejo?

El CCH Vallejo, ubicado en la colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México (CDMX), suspendió clases como parte del protocolo para investigar un incidente registrado el 4 de noviembre de 2025, por el que uno de los guardias de seguridad habría golpeado a una mujer en muletas.

De acuerdo con los primeros reportes, la madre de una de los estudiantes del CCH Vallejo se habría estacionado en doble fila, en las inmediaciones del plantel, por lo que se suscitó el conflicto.

Video del momento en que el vigilante del CCH Vallejo agrede a una mujer en muletas

El martes, 4 de noviembre de 2025, se hizo viral el video del momento en que uno de los vigilantes del CCH Vallejo empujó a la mujer en muletas, quien cayó al suelo por la agresión.

En el video también se escuchan los gritos de las personas involucradas en la agresión y se observa que las muletas quedaron en plena calle.

CCH Vallejo fija su postura al respecto

Luego de estos hechos, el CCH Vallejo publicó un comunicado en el que indicó que por los hechos ocurridos el martes, frente a la puerta 1 del plantel, “se brindó apoyo y orientación necesaria a la madre de familia afectada, así como a nuestra estudiante”.

La escuela afirmó que también “se ofrecerá la información y cooperación necesaria sobre lo ocurrido para sancionar al o a los responsables de acuerdo a la legislación universitaria en el plantel”.

El plantel de la UNAM hizo un enérgico llamado para frenar “la violencia y a no caer en provocaciones que desencadenen esta, en cualquiera de nuestros sectores: académico, estudiantil y administrativo”.

