¿Qué Pasó en Avenida 608? Así se Ven Kilométricas Filas de Coches Desde el Aire en CDMX

Caos vial y filas de coches kilométricas fueron captadas en video este domingo 18 de enero 2026 en la avenida 608, en la delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México. ¿Qué pasó? ¿A qué se debe el cierre? ¿Por qué está relacionado con el Refugio Franciscano? Te contamos toda la información.

Pese a que baja la afluencia vial durante el fin de semana en la avenida que conecta al oriente de la Ciudad de México con el Estado de México, tránsito lento se reportó la tarde de este domingo.

¿Qué pasó en la avenida 608?

Un grupo de manifestantes bloqueó por completo la circulación de la avenida 608, en ambas direcciones (Estado de México y centro de Ciudad de México). La protesta fue organizada por personas que exigen revisar las condiciones en las que se encuentran los perros que fueron extraídos del Refugio Franciscano en la alcaldía Cuajimalpa.

Y es que luego del cierre del centro del albergue, se han lanzado cuestionamientos por las condiciones en las que se encuentran los animales, de los cuales algunos fueron llevados al Deportivo Hermanos Galeana.

Fue alrededor de las 15:33 horas que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que continuaba afectada la circulación en ambos sentidos de Av. 608 a la altura de Av. 412, permitiendo únicamente un carril a la circulación.

Como alternativa vial, las autoridades recomendaron Anillo Periférico y avenida ing. Eduardo Molina.

La manifestación comenzó en el Deportivo Galeana y se traslado sobre avenida 412, hasta llegar a la avenida 608.

DMZ