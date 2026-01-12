“Animales Están en Lugar Seguro”: Julia Álvarez Icaza sobre Traslado del Refugio Franciscano

Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, habló hoy, 12 de enero de 2026, sobre el rescate de animales del Refugio Franciscano.

En entrevista con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+, la secretaria aseguró que al Gobierno de la Ciudad de México no le interesa el predio del albergue Franciscano, ya que es un tema entre particulares.

El gobierno de la Ciudad de México tiene algún interés en ese predio. Ningún interés, no tiene absolutamente ningún interés y la jefa de gobierno lo ha dejado claro desde el primer momento.

Destacó que los animales "está en un lugar seguro" y que en el refugio Franciscano tenían condiciones inadecuadas para los perros, pero que ya se les está dando la atención médica necesaria.

Lo único que está en el centro para nosotros y lo decimos con toda honestidad, es el bienestar animal. Es una ciudad animalista, está en nuestra Constitución política de la Ciudad de México, se reconocen a los animales como seres sintientes...Lo único que a nosotros nos interesa y que ya no solo nos interesa, sino que se nos mandata por orden judicial, es salvaguardar la vida y la integridad física de los perros que corrían riesgo.

Animales en situación de riesgo

Álvarez Icaza explicó que el Gobierno de la CDMX decidió intervenir en el caso luego de varias denuncia por maltrato animal, mismas que fueron confirmadas por la Fiscalía capitalina, a través de peritos especializados.

Indicó que en el albergue Franciscano, los perritos comían alimento muchas veces putrefactos y estaban en espacios reducidos, donde había ratas. También presentaban enfermedades como sarna, dermatitis y deshidratación.

Comían pues alimentos, pan con agua, pan de caja con agua, muchas veces putrefactos ya por la cantidad y por las condiciones que tenían...Había una convivencia muy estrecha con ratas, muy, muy, muy estrecha. Había tal como lo refirieron hace rato, pues el tema de un espacio clandestino para la cremación o el manejo de los cuerpos que morían, que eso pues no está permitido. Y muchas enfermedades de muchos tipos, sarna, temas de dermatitis en la mayoría de los perros, temas de deshidratación, también temas de obesidad por el tipo de alimentación que se les daba.

Dijo que los perritos serán puestos en adopción, pero tendrán que esperar un tiempo legal, para que sean sujetos al proceso, ya que hay muchas familias que buscan integrarlos a sus hogares.

Así fueron distribuidos en refugios temporales:

304 en el Ajusco.

183 Utopía en la alcaldía Gustavo A. Madero.

371 en Brigada Animal.

