Gobierno CDMX Asegura que los 304 Perros del Refugio Franciscano se Adaptan a Nuevo Albergue

Los 304 perros desalojados del Refugio Franciscano que fueron trasladados a las instalaciones del albergue ambiental del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, evolucionan favorablemente y se han adaptado de manera positiva a su nuevo espacio, de acuerdo con la versión del gobierno de la CDMX.

El médico veterinario Roberto Cordero, director del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, informó que los perros fueron evaluados por especialistas, quienes detectaron principalmente problemas dermatológicos y diversas lesiones. Detalló que muchos de estos padecimientos requieren atención continua, ya que algunos son de carácter degenerativo.

“Tenemos que solucionar bastantes problemas de salud, como son temas dermatológicos y perritos con lesiones en la piel”, explicó Cordero, al destacar el trabajo del personal médico encargado del cuidado de estos seres sintientes.

Para la atención de los caninos se encuentra desplegado un equipo de 15 médicos veterinarios en el refugio del Ajusco, quienes elaboran un expediente médico individual y aplican los tratamientos correspondientes a cada ejemplar. El personal labora en turnos de mañana, tarde y noche, con el objetivo de garantizar atención médica las 24 horas, los siete días de la semana.

Del total de perros resguardados en el Ajusco, el 25 por ciento son de edad avanzada, el 70 por ciento tiene entre cinco y seis años, y el resto corresponde a ejemplares jóvenes. Todos cuentan con un techo digno, acceso a alimentos, agua y juguetes, como parte de su proceso de recuperación física y social.

En proceso de adecuación

En relación con videos difundidos en redes sociales sobre condiciones adversas para otros perros rescatados del Refugio Franciscano —371 trasladados a la Brigada de Vigilancia Animal y 183 a un refugio temporal en la Utopía Gustavo A. Madero—, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), a través de la Agencia de Atención Animal (Agatan), aceptó que los espacios se encuentran apenas en proceso de adecuación.

Personal del Refugio Franciscano, de donde fueron desalojados los perros, y animalistas han criticado que en el desalojo privó el uso de la fuerza y no se garantizaron las condiciones de bienestar para los perros y gatos, muchos de ellos transportados en camiones de redilas, con las transportadoras apiladas una sobre otra y cubiertos con lonas, en pleno rayo del sol.

El traslado también se ha criticado por la pugna entre el Refugio Franciscano y la Fundación Haghenbeck y de la Lama por el predio donde se ubicaba el refugio, en donde, aseguran los franciscanos, se planea hacer un desarrollo inmobiliario.

