¿Dónde Están los Perros del Refugio Franciscano Desalojado? Autoridades de CDMX Dan Ubicación

Las autoridades capitalinas acudieron hoy, 8 de enero de 2026, al nuevo hogar de los animales rescatados del Refugio Franciscano, que fue desalojado y especificaron a dónde fueron trasladados.

De los 700 perros que fueron rescatados, 304 se encuentran en un refugio en el Ajusco, que comenzó a operar desde el día de ayer. Se encuentra en el km 14 de la Picacho-Ajusco.

En las próximas horas darán detalles del número total de los animales salvados. Cabe señalar que la policía capitalina tiene en resguardo el inmueble del Refugio Franciscano, ubicado en el kilómetro 17.5 de la Carretera México-Toluca, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa. La orden judicial fue emitida por el Juzgado 60 Civil, que resolvió la recuperación del predio a favor de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.

En el primer operativo, en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), únicamente fue retirado el personal del refugio, sin que los animales fueran desplazados. No obstante, organizaciones animalistas y activistas exigieron a las autoridades garantizar el bienestar de los perros y gatos que permanecían en el sitio.

Tras una evaluación posterior, las autoridades detectaron condiciones de hacinamiento, descuido y posibles casos de maltrato animal, por lo que se determinó que los animales requerían atención veterinaria inmediata.

En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT