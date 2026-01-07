Activistas Protestan en Refugio Franciscano en Cuajimalpa; Sigue Gran Despliegue de Policías

Después del desalojo de cientos de animales, entre perros y gastos, que se encontraban en el Refugio Franciscano, activistas y defensores de los derechos de los animales, se encuentran afuera del lugar protestando por el operativo. Sin embargo, hay un gran despliegue de policías capitalinos, quienes por la mañana se enfrentaron con los activistas.

Después de este momento, los policías encapsularon a los ambientalistas, después de las 16:00 horas los defensores se replegaron a la banqueta.

El Refugio Franciscano se ubica sobre el km 17.5 de la carretera México-Toluca a la altura de la colonia Lomas de Vista Hermosa en Cuajimalpa.

VIDEO: Activistas se Enfrentan con Policías Durante Desalojo de Refugio Franciscano de Animales en Cuajimalpa

Refugios de la CDMX serán regulados: CDMX

Los animales fueron sacados en varias unidades de Protección Animal, y enviados a la zona del Ajusco. Los animales, de acuerdo con el gobierno de la CDMX, se encontraban en hacinamiento y en condiciones insalubres.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que los albergues de la CDMX necesitan ser regulados, y supervisados para que no vuelva a ocurrir una situación similar al Refugio Franciscano.

Derivado de una orden judicial, el día de hoy el Gobierno de la Ciudad ha decidido rescatar a todos los animales que se encuentran en este refugio para ser trasladados a un lugar seguro

¿Qué pasó con el Refugio Franciscano?

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P. interpuso en 2022, una demanda para terminar el contrato de comodato que su fundador otorgó al Refugio Franciscano, el cual indicaba que dicho predio era para el cuidado de animales vulnerables.

El litigio se intensificó en diciembre pasado, cuando la madrugada del 11 de ese mes, personal del refugio acusó que el Refugio Franciscano A. C., había sido desalojado por autoridades en la alcaldía Cuajimalpa, y señalaba que más de mil animales estaban en riesgo. En ese momento, la directora del refugio, Gina Rivara, dijo:

Están adentro no nos dejan entrar. Tomaron posesión del Refugio Franciscano, este santuario de 48 años (...) Un albergue pobre, pero amoroso

Hoy, después del desalojo, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama indicó en redes:

La prioridad es y ha sido siempre, garantizar la vida de los seres sintientes que se mantienen en el predio de su propiedad. Por tanto la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP, ofrece colaborar con el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar el bienestar animal

