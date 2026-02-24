¿Qué Pasó en Avenida Guelatao Hoy? Muere Mujer por Accidente en Moto en Iztapalapa, CDMX

Una mujer murió y otra más resultó lesionada durante un accidente vial hoy, 24 de febrero de 2026, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), lo que ocasionó la movilización de los servicios de emergencia.

El percance ocurrió sobre la avenida Guelatao, antes de cruzar la Calzada Ignacio Zaragoza, con dirección a la Cabeza de Juárez, en el perímetro de la colonia Juan Escutia.

¿Qué pasó en avenida Guelatao?

En ese punto, dos mujeres que viajaban en una motoneta, se impactaron contra la parte trasera de una camioneta tipo carga, y debido al fuerte golpe cayeron sobre el asfalto.

Al sitio acudieron paramédicos de Iztapalapa y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El personal de salud dio cuenta de que una de las mujeres ya no presentaba signos vitales, por lo que quedó a la espera de los servicios periciales para el levantamiento del cuerpo y de los indicios para las investigaciones correspondientes.

En tanto, la segunda mujer fue trasladada en ambulancia a un hospital para su atención médica.

Familiares y compañeros de ambas también acudieron al lugar. Ellas laboraban en una gasolinería, por lo que portaban el uniforme correspondiente.

Afectación vehicular

En el sitio, las autoridades pidieron a los automovilistas circular con precaución, pues debido a la movilización de los servicios de emergencia quedó afectado el tránsito.

Únicamente quedó habilitado el carril de extrema izquierda para la circulación.

Por otra parte, el conductor de la camioneta fue detenido y trasladado al Ministerio Público.

