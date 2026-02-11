¿Qué Pasó en Avenida Universidad Hoy? Rutas Alternas para Evitar Bloqueo en CDMX

Este miércoles, 11 de febrero de 2026, se registra un bloqueo en Avenida Universidad, con dirección al Eje 8 Sur, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX).

Se trata de trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar quienes protestan por:

Incumplimiento de los acuerdos firmados entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como compromisos establecidos en diversas mesas de trabajo sostenidas durante los últimos años.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 9 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Rutas alternas por bloqueo en Av. Universidad

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar protestan en Avenida Universidad, a la altura de Real Mayorazgo, col. Xoco, alcaldía Benito Juárez,

Las alternativas viales para evitar el bloqueo son: División del Norte y Avenida Insurgentes.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y usar rutas alternas.

Con información de N+.

