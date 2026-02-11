¿Qué Pasó en Avenida Universidad Hoy? Rutas Alternas para Evitar Bloqueo en CDMX
Estas son las rutas alternas para evitar el bloqueo en Avenida Universidad, con dirección al Eje 8 Sur, CDMX
Este miércoles, 11 de febrero de 2026, se registra un bloqueo en Avenida Universidad, con dirección al Eje 8 Sur, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX).
Se trata de trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar quienes protestan por:
- Incumplimiento de los acuerdos firmados entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como compromisos establecidos en diversas mesas de trabajo sostenidas durante los últimos años.
Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 9 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de N+ FORO.
Rutas alternas por bloqueo en Av. Universidad
De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar protestan en Avenida Universidad, a la altura de Real Mayorazgo, col. Xoco, alcaldía Benito Juárez,
- Las alternativas viales para evitar el bloqueo son: División del Norte y Avenida Insurgentes.
Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y usar rutas alternas.
