¿Qué Pasó en Azcapotzalco Hoy? Reportan Menor Presuntamente Armado en Secundaria Técnica 15

La tarde de hoy, 4 de marzo de 2026, se registró una movilización de equipos de seguridad en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX), por el reporte de un menor presuntamente armado en la escuela Secundaria Técnica número 15.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina se trasladaron hasta el plantel luego de la alerta, lo mismo que padres de familia de los estudiantes.

¿Qué sucedió?

Poco después del mediodía, se alertó en grupos de padres de familia sobre la presencia de un menor de edad que presuntamente portaba un arma de fuego.

Por esa razón, los cuerpos de seguridad se dirigieron a la secundaria, ubicada en la colonia Santa Catarina, alcaldía Azcapotzalco.

La salida de los alumnos es alrededor de las 14:50 horas, sin embargo, desde antes de las 14:00 horas comenzaron a llegar los padres de familia a formarse para recoger a sus hijos.

Situación bajo control

Cabe señalar que la situación fue controlada; sin embargo, los papás dijeron que ninguna autoridad educativa de la secundaria les ha dado alguna explicación de qué fue lo que ocurrió.

Tampoco se han brindado detalles del arma que presuntamente portaba el menor y cómo pudo llegar con ella.

