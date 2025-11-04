¿Qué Pasó en la Estación Balderas del Metro CDMX Hoy? Reportan Humo en la Línea 3

Este martes, 4 de noviembre de 2025, usuarios del Metro de la Ciudad de México (CDMX) reportan humo en la estación Balderas de la línea 3, que corre de Indios Verdes a Ciudad universitaria (CU).

Uno de los vagones fue desalojado y el servicio se vio interrumpido por varios minutos.

A los usuarios les informaron que había un problema en la línea 3, sin especificar cuál era, y los dejaron dentro del tren (a los que no desalojaron) en la zona del túnel, hacia la estación Juárez.

¿Qué pasó en la estación Balderas del Metro?

Se informó que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro realizó un corte de energía para retirar basura en zona de vías, en la línea 3, al parecer por un cortocircuito.

Además, se exhortó a los usuarios a no arrojar basura, así como resguardar objetos personales, ya que pueden provocar cortocircuitos y retrasos en el servicio.

